Служивший на крейсере «Москва» оккупант уничтожен в Украине

Служивший на крейсере «Москва» оккупант уничтожен в Украине3
- 1.12.2022, 19:26
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Оккупанта Порватова похоронили вчера.
В Севастополе 30 ноября 2022 года в последний путь проводили старшего стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Алексея Порватова.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.
Известно, что Алексей Порватов родился в Новосергиевском районе Оренбургской области.
Он много лет отдал служению на флоте. С 2010 по 2016 годы – на сторожевом корабле «Пытливый». Также служил на гвардейском ракетном крейсере «Москва» и на сторожевом корабле «Ладный».
В июне 2022 года оккупант стал старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Погиб в ходе войны в Украине.