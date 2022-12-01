закрыть
1 декабря 2022, четверг, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Служивший на крейсере «Москва» оккупант уничтожен в Украине

3
  • 1.12.2022, 19:26
  • 5,442
Служивший на крейсере «Москва» оккупант уничтожен в Украине
Алексей Порватов

Оккупанта Порватова похоронили вчера.

В Севастополе 30 ноября 2022 года в последний путь проводили старшего стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Алексея Порватова.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что Алексей Порватов родился в Новосергиевском районе Оренбургской области.

Он много лет отдал служению на флоте. С 2010 по 2016 годы – на сторожевом корабле «Пытливый». Также служил на гвардейском ракетном крейсере «Москва» и на сторожевом корабле «Ладный».

В июне 2022 года оккупант стал старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Погиб в ходе войны в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип