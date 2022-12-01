Служивший на крейсере «Москва» оккупант уничтожен в Украине 3 1.12.2022, 19:26

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Алексей Порватов

Оккупанта Порватова похоронили вчера.

В Севастополе 30 ноября 2022 года в последний путь проводили старшего стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Алексея Порватова.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что Алексей Порватов родился в Новосергиевском районе Оренбургской области.

Он много лет отдал служению на флоте. С 2010 по 2016 годы – на сторожевом корабле «Пытливый». Также служил на гвардейском ракетном крейсере «Москва» и на сторожевом корабле «Ладный».

В июне 2022 года оккупант стал старшим стрелком мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны. Погиб в ходе войны в Украине.

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