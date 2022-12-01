ВСУ под Херсоном ликвидировали «афганца» из 9 роты, который пошел «защищать молодых пацанов» 2 1.12.2022, 23:36

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Александр Артемьев

Захватчик погиб от осколка танкового снаряда.

Украинские воины ликвидировали ветерана-афганца Александра Артемьева из 9-й роты. Его «денацифицировал» украинский танк под Херсоном.

Как сообщает российский Телеграм-канал «База», 56-летний Артемьев служил в Афганистане с 1984 года, а незадолго до исторического боя за высоту 3234 он закончил службу и вернулся домой.

«В августе Александр решил отправиться на СВО добровольцем. Никто из близких не удивился, что мужчина принял такое решение: по их словам, Александр не хотел смотреть, как в Украине «умирают молодые пацаны», и хотел их защитить», - говорится в сообщении.

Артемьева отправили на Херсонское направление, а 30 сентября его «денацифицировал» танковый снаряд, прилетевший в окоп.

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