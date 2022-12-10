Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили сразу три российских танка 10.12.2022, 8:38

У одной из бронемашин сдетонировал боекомплект и взрывом оторвало башню.

Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко точными выстрелами из артиллерии уничтожили три российских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, четыре вражеских танка, спрятанные в небольшом перелеске.

Украинские воины произвели три точных выстрела. У одной из подбитых бронемашин сдетонировал боекомплект и взрывом оторвало башню.

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