Украинские артиллеристы точным ударом уничтожили сразу три российских танка
- 10.12.2022, 8:38
У одной из бронемашин сдетонировал боекомплект и взрывом оторвало башню.
Бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко точными выстрелами из артиллерии уничтожили три российских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, четыре вражеских танка, спрятанные в небольшом перелеске.
Украинские воины произвели три точных выстрела. У одной из подбитых бронемашин сдетонировал боекомплект и взрывом оторвало башню.