Российские военные «сливают» маршруты полета ракет украинским разведчикам 1 10.12.2022, 8:43

4,214

Оккупанты раз за разом запускают ракеты по одним и тем же траекториям.

Российские оккупанты могут «сливать» украинским разведчикам данные по маршрутам полета вражеских ракет. Эту информацию могут продавать оккупанты, которые занимаются программированием этих маршрутов. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Такое мнение он высказал из-за того, что вероятность уничтожения ракеты переносным зенитно-ракетным комплексом и зенитной самоходной артиллерийской установкой Gepard достаточно мала.

«Вероятность того, что Gepard или человек с ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, очень мала ... То, что российские военные, которые занимаются программированием маршрутов полета ракеты, могут продавать/«сливать» эту информацию через какие-то разведывательные источники, я вполне допускаю. Вполне возможно, что одна из составляющих успеха нашей борьбы с ракетными атаками России может заключаться в том, что мы примерно знаем маршруты, по которым будут идти эти ракеты», - сказал Жданов.

Однако есть еще и другие версия. Военный эксперт также не отрицает, что оккупантам просто лень придумывать новые маршруты, поэтому они раз за разом запускают ракеты одинаково.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».