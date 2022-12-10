«А потом произойдет нечто»: российский телевизор заполонили шарлатаны 10.12.2022, 10:46

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Кремль делает ставку на «провидцев» и «экстрасенсов».

В канун Нового года в эфир Первого канала РФ вернулась главная духовная скрепа россиян — ток-шоу «Пусть говорят». За долгие годы его существования зрители так привыкли проводить вечера с Андреем Малаховым, а потом и с Дмитрием Борисовым, что, казалось, мир может рухнуть, но любимая программа по-прежнему будет освещать людям путь во тьме, пишет «Новая газета Европа».

Мир рухнул, погребя под собой привычный человеческий уклад, включая и «Пусть говорят». Пропагандистские «Время покажет» и «Большая игра» на долгие месяцы заменили милые народным сердцам скандалы в звездных (и не только) семействах. Заменить — заменили, но сердца не завоевали.

И мир не вернулся, а «Пусть говорят» «возвращается в эфир с традиционными прогнозами. Что ожидает человечество в Новом году и в ближайшее десятилетие? Спрашиваем у ведущих астрологов и нумерологов. Разбираемся, в чем феномен Ванги…» — приводит пресс-служба канала слова ведущего Дмитрия Борисова.

«Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет», — поется в популярной песне. Уличные гадалки в цветастых юбках, предлагающие позолотить их ручку в обмен на предсказание будущего, остались в прошлом. Зато в любой, особенно сложной и тем более безвыходной ситуации, на помощь всем страждущим придет незабвенная баба Ванга.

«Почему предсказания болгарской слепой не устаревают, а наоборот, сбываются с пугающей точностью?» — задаются вопросом участники шоу. Потому что если все в студии сейчас закроют глаза хотя бы минут на 15, то впадут в состояние полутранса и тоже много чего смогут увидеть, отвечают «ученые» в студии. А баба Ванга всю жизнь прожила с закрытыми глазами, поэтому и провидела будущее как никто. Например, в незапамятном году она провидела, что мир стоит на грани глобальной катастрофы. Поразительная точность! Так и стоит.

Или вот еще. 2022 год, по классификации Ванги, был годом Золоторогого быка, и это многое объясняет. Разъяренный бык, пророчествовала бабушка, понесется, все сметая на своем пути, изо всех углов вылезет нечисть, начнется развал Евросоюза, НАТО. Темная сила станет править Европой, но большой войны не будет. Тем более что на смену году Быка идет год Огнегривого коня. А конь — это вам не бык. Все понятно?

Зрители в студии взволнованно внимают пророчествам давно почившей в бозе болгарской ясновидящей, которые толкуют ее так называемые «ученики» и последователи. По свидетельству одного из них, баба Ванга, в гроб сходя, предвидела даже, что в наступающем 2023 году будет восстановлен «Северный поток»! Силища!

Впрочем, Малахов на сей раз превзошел вечного конкурента Борисова. Он предъявил зрителям живого пророка. Да еще «всемирно знаменитого». Да заморского, поскольку, как известно, нет пророка в своем отечестве, а вернее, своих тьма тьмущая, но иноземный всегда круче.

Аджая Бхамбу, прибывшего из Индии в Москву со специальным, как было объявлено, визитом, съемочная группа Малахова встречала в аэропорту Шереметьево хлебом-солью и песнями-плясками фольклорного ансамбля «Матрена-Арт». Индийский гость обомлел, увидев русских красавиц в кокошниках и красавцев в косоворотках, приветствовавших его песней «Москва златоглавая»: «Такого теплого приема у меня никогда не было». Девицы-красавицы, подхватив его под белы руки, лихо пустились в пляс, одарив традиционными русскими сувенирами — шапкой-ушанкой и валенками.

Оказавшись в студии, знаменитый гуру поделился тонким пониманием российских политических реалий: «Россия как новая страна родилась 12 июня 1991 года под властью Девы, а Деве нужен был контроль. В 1999 году, когда к власти пришел Владимир Путин, этот контроль появился… Сейчас Россия переживает трудности. Мой прогноз такой: Украина не сдастся, Россия тоже, между ними будут проходить мирные переговоры, но толку от них не будет. Поэтому пока не вмешается третья сторона — Индия или другая страна, — ничего не будет».

«Его прогнозы верны на 99%, — захлебывался Андрей Малахов. — Он предсказал убийство Бен Ладена, победу на выборах Байдена, военный конфликт на Украине и, главное — страшный вирус».

Пророк пророчил меж тем дефицит продовольствия во всем мире, кроме России, падение доллара и дальнейшее укрепление рубля, вероятную встречу в ближайшем десятилетии с посланцами из внеземных цивилизаций…

«Когда закончится специальная военная операция?» — задал Малахов предсказателю самый животрепещущий вопрос. «С апреля ситуация улучшится, и Россия сыграет большую роль. Правительство и президент Путин сыграют большую роль в мировых событиях, — важно предрек тот. — И в соответствии с астрологией мы увидим, как операция начнет сворачиваться».

Индийский гость внимательно прочитал гороскоп Путина и увидел, что «Россия и Путин созданы друг для друга, как муж и жена. Удивительно, но гороскоп Путина полностью совпадает с гороскопом России… У него есть потенциал стать деятелем поистине мирового масштаба, что выведет Россию наверх. Его будут воспринимать как Махатму Ганди, как одного из величайших деятелей человечества».

Тут Малахов отчего-то смутился. Может быть, вспомнил давнее изречение Владимира Владимировича о том, что после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем, и теперь живо представил, как будет выглядеть со стороны доверительная беседа Путина с самим собой. Поэтому он быстро свернул скользкую тему и попросил у гостя ближайший прогноз на Новый год. Тот с явным облегчением оставил глобальные предвидения и выдал краткосрочное: «Следующий Новый год станет чудесным для всех нас».

Его русская последовательница, тоже, судя по всему, знатная ведунья, высказалась не менее определенно: «До 21 марта может быть все что угодно. А потом произойдет поворот от чего-то очень плохого к чему-то очень хорошему. Произойдет нечто. Не знаю, что такое это «нечто», может быть, гений наших командующих, может быть, какое-то стечение обстоятельств… В древнем пророчестве сказано: когда чакра повернется, когда колодец пересохнет, придут русские на эту территорию… И будет большая разница между вашей культурой и культурой тех стран, которые не войдут в страны Золотого века, а в страны Золотого века войдут все, кто придерживается традиционных ценностей… Все ваше будущее на Востоке, повернитесь от Запада на Восток…»

«Абсолютно права», — авторитетно подтвердил великий гуру.

Примерно неделей раньше в другой программе Малахова под названием «Они видят будущее» отечественные провидцы с такой же «пугающей точностью» предсказывали будущее России. И одна обладательница «тайного знания» сказала красиво: «Россия подобна горьковскому герою Данко, который вырвал свое сердце из груди, чтобы осветить дорогу тем, кто погрязли во тьме».

Тетенька, вдохновленная ярким образом, видимо, не знает, что сам-то Данко, вырвав сердце из груди, умер. Будущее России после ее слов утратило сияющие перспективы.

Вспомнился «Тот самый Мюнхгаузен»: «Господи, как умирать надоело».

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