Мигранты «штурмуют» приграничные реки, пытаясь попасть из Беларуси в ЕС 10.12.2022, 12:33

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За сутки польские пограничники пресекли 89 таких попыток.

Мигранты по-прежнему пробуют перейти границу и попасть в Евросоюз. За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 89 таких попыток, а их литовские коллеги задержали 47 человек. Границу с Латвией пытались пересечь 37 иностранцев.

Как сообщает Погранслужба Польши, 9 декабря в страну пытались нелегально попасть 89 человек.

В том числе пять граждан Афганистана, трое жителей Чада и один гражданин Таджикистана переплыли реку Свислочь, а 12 граждан Ирана пересекли пойму реки Нарев.

Также на пограничном участке Наревка польские пограничники задержали двух проводников, которые приехали за 13 афганцами.

В минувшие сутки литовские пограничники задержали 47 человек, которые пытались пересечь границу и незаконно попасть в страну, их латвийские коллеги зафиксировали 37 попыток незаконного пересечения границы, сообщает delfi.lt.

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