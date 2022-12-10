В боях за Бахмут героически погиб белорус Алексей Авдеенко 5 10.12.2022, 14:17

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Доброволец защищал Украину с первых дней полномасштабной войны.

На Бахмутском направлении погиб белорусский доброволец Алексей Авдеенко.

Об этом сообщила пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского:

«Боец с позывным «Якуб» стал 16 погибшим белорусским воином с начала полномасштабной войны за Украину. Он погиб 4 декабря на Бахмутском направлении.

С 2016 года Алексей жил в Украине, стал добровольцем тактической группы «Беларусь» и быстро подписал контракт с ВСУ.

Руководство полка Калиновского прекрасно его знало, хотя он и не был в нашем составе. Алексей участвовал в боевых действиях на Донбассе во время операции Объединенных сил. С первых дней полномасштабной войны принимал активное участие в обороне Украины.

Герои не умирают!

Живет Беларусь и Слава Украине!»

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