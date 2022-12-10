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В России 12-летний школьник получил повестку в военкомат

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  • 10.12.2022, 14:22
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В России 12-летний школьник получил повестку в военкомат

Удивленные родственники бросились за советами в соцсети.

«Частичная» мобилизация в России вышла из-под контроля. Теперь повестки присылают школьникам. Одну из таких получил 12-летний россиянин из Красноярского края.

Удивленные родственники мальчика бросились искать советов в социальных сетях. Так, в местном паблике «ЧП Канск» появилось фото повестки для школьника. Родственники не понимают, это ошибка, или военкоматы действительно начали интересоваться детьми.

«Ситуация такая, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата... насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16-17... Вопрос: зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО?», - пишут родственники мальчика.

Комментаторы отметили, что повестки для детей - не редкость. Матери «призывника» посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

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