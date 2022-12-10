В Крыму произошел масштабный пожар в казарме с российскими мобилизованными 10.12.2022, 16:25

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В здании находились сотни военных.

В поселке городского тира Советское оккупированного Крыма произошел масштабный пожар в здании, где разместили российских захватчиков, сообщает «Униан» со ссылкой на телеграм-канал «Вооруженные силы Украины».

На опубликованных кадрах видно, что пожар охватил немалую площадь, огонь поднялся на несколько десятков метров.

- Или что-то прилетело, или вояки напились, - заявил очевидец на камеру.

По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных. Утверждается, что пожар произошел сегодня утром.

В соцсети пишут о раненых и ликвидированных. Данные по потерям врага уточняются.

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