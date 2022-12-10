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Видеофакт: «Пьяный» Путин рассказывает про атаки на украинскую энергоструктуру

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  • 10.12.2022, 16:43
  • 7,836
Видеофакт: «Пьяный» Путин рассказывает про атаки на украинскую энергоструктуру

Вероятно, что это одно из немногих непостановочных видео российского диктатора.

Российский диктатор Путин 9 декабря выступил перед своими пропагандистами с бокалом шампанского в руках и рассказал, почему РФ атакует энергетическую структуру Украины, пишет ТСН.

Видео выступления быстро распространилось по интернету.

Путин заявил, что вокруг ударов России по критически важной украинской инфраструктуре поднялось «слишком много шума». В то же время, по словам Путина, «не нужно быть особенно хорошо осведомленными», чтобы понять текущее положение дел.

В свою очередь, российская журналистка Анна Немцова отметила, что это одно из немногих непостановочных видео российского диктатора.

- За 20 лет мы видели много постановочных фото- и видеосъемок. В частности полуголого Путина на коне или ныряющего за греческими кувшинами. Но пьяные речи о российских ракетах, наносящих удары по соседнему государству, должно быть собственный поступок Путина, — написала она в Твиттере.

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