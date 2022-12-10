Как по экономике Беларуси ударит падение цен на нефть? 4 10.12.2022, 17:38

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Белорусские НПЗ в ступоре.

Стоимость российской нефти марки Urals упала до двухлетнего минимума и составила $43,72$ за баррель. Как это скажется на экономике Беларуси? На это вопрос ответил телеграм-канал «БГМ»:

«После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и сокращения рынка сбыта нефтепродуктов белорусские нефтеперерабатывающие заводы переориентировались на поставки через Россию, используя ее как прокладку. Об этом свидетельствуют новые договорённости по поставкам по железной дороге.

Подобная попытка обхода возникших ограничений однако не сможет компенсировать и малой доли возникшей дыры в бюджете, и на то есть 4 причины:

- Украина и другие Европейские страны, которые потеряны для Беларуси в качестве рынка сбыта — это слишком крупные покупатели, полноценную замену которым невозможно будет найти в ближайшие годы.

- Стоимость нефтепродуктов всегда на более чем 90% зависит от стоимости сырой нефти, поэтому при падении цены на нефть, резко снизится и стоимость экспортируемых Беларусью нефтепродуктов.

- Логистическое плечо для транспортировки нефтепродуктов потенциальным новым покупателям будет гораздо длиннее, в результате чего и стоимость фрахта будет значительно выше, чем в случае с Украиной и Европой.

- Для того, чтобы завоевать новые рынки сбыта, с высокой вероятностью придётся прибегнуть к демпингу, что дополнительно снизит цены на нефтепродукты Беларуси.

Все эти факторы лишний раз свидетельствуют о том, что не существует никаких уловок и обходных методов, которые смогут вернуть прежние доходы бюджета».

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