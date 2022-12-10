Эксперт - о видео с «пьяным» Путиным: Он находится под невероятным стрессом 2 10.12.2022, 18:27

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Хозяин Кремля не контролирует свои действия.

Недавнее появление российского диктатора Путина с бокалом шампанского в руках свидетельствует, что он находится под невероятным стрессом. Об этом заявил известный публицист и политолог Андрей Пионтковский.

- Недавно он пьяненьким появился на публике, это, кстати, впервые в его карьере. Показывает, под каким невероятным стрессом он находится..., — заявил эксперт.

По его словам, глава России был «совершенно пьян, развязанный».

- К тому же, помните, в какой обстановке – это он с бокалом шампанского, рукой в кармане делился мыслями о том, как уничтожают инфраструктуру Украины. По-моему, вот даже те, так называемые «герои России», которых собрали, наверное, такие же фейковые, как матери (мобилизованных – ред.), они… смотрели, как минимум, с удивлением на него…, – добавил политолог.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 9 декабря выступил перед своими пропагандистами с бокалом шампанского в руках и рассказал, почему РФ атакует энергетическую структуру Украины.

В свою очередь, российская журналистка Анна Немцова отметила, что возможное опьянение Путина является первым за время его пребывания у власти. По ее словам, это одно из немногих непостановочных видео российского диктатора.

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