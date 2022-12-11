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Мощный удар по базам РФ в Мелитополе: уничтожены сотни оккупантов

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  • 11.12.2022, 8:56
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Мощный удар по базам РФ в Мелитополе: уничтожены сотни оккупантов

Россияне отмечали в ресторане «Привал охотника» день рождения «гауляйтера» Запорожья.

В результате ударов по базам врага во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря погибло много россиян.

Вечером 10 декабря украинские защитники нанесли мощные удары по оккупационным войскам в Мелитополе. В результате ударов по базам РФ убиты и ранены сотни захватчиков.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«После вечерних ударов по рашистским базам в Мелитополе слишком много 200-х и 300-х», - отметил мэр.

Федоров рассказал, что, по словам местных жителей, «поджарилось» около 200 оккупантов.

Раненых захватчиков везут сразу в больницы Крыма, ведь у мелитопольских уже не хватает мест.

«Скорые» едут из разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, но и с южной стороны.

Не всем врагам дорога в больницы. Некоторые «скорые» заворачивают в морг.

Позже появилась информация, что взрывы, раздававшиеся в Мелитополе вечером 10 декабря, были начаты «хлопком» в ресторане базы отдыха «Привал охотника», где как раз российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого.

Об этом сообщает «Риа-Мелитополь».

«Горит ресторан «Привал охотника», где свита Балицкого отмечала днюху царька. Сам Балицкий в Крыму», — говорится в сообщении.

Захватчики традиционно обвинили в обстреле ВСУ. Они также сообщили о пожаре на базе отдыха «Привал охотника». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что два человека погибли, еще двое получили ранения.

Позже в местном паблике сообщили, что была уничтожена очередная база российских войск на базе «Привал охотника». Именно там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны.

«Русня везет раненых после удара по Мелитополю в больницы Крыма. По предварительным данным, их очень много. Около 200 человек. Попали четко туда, где они спали», – также говорится в сообщении паблика.

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