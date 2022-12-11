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Сразу в нескольких городах Крыма раздались сильные взрывы

  • 11.12.2022, 9:49
  • 4,876
Сразу в нескольких городах Крыма раздались сильные взрывы

Атакована российская авиабаза «Бельбек» возле Севастополя.

В Крыму прогремели сильные взрывы вечером 10 декабря в Симферополе, Севастополе и Джанкое.

Об этом сообщают местные паблики, передает ТСН.

В частности, звуки «хлопка» были слышны в районе Севастопольского аэропорта.

Оккупационные «власти» сообщили о срабатывании системы ПВО в Симферополе.

В то же время крымчане сообщают в Сети о звуках взрывов еще и в Саках, Бахчисарайском районе и ряде сел.

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Местные жители подтвердили информацию о том, что взрывы было слышно в нескольких населенных пунктах:

Симферополь, Битумное, Молодежное, Аграрное (в 40 км к северо-востоку от аэродрома);

Бахчисарайский район (в 20 км к востоку);

Саки (в 50 км к северу);

Винницкое (в 20 км к северу).

Отметим, в 8 км к северу от Севастополя расположена авиабаза «Бельбек» армии РФ.

От указанной точки до позиций ВСУ – около 300 км.

Согласно последним данным, ПВО армии РФ противостояло неизвестным летающим объектам в трех точках на оккупированных территориях

возле Севастополя в Бельбеке,

возле Джанкоя,

над Мелитополем.

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