Сразу в нескольких городах Крыма раздались сильные взрывы
- 11.12.2022, 9:49
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Атакована российская авиабаза «Бельбек» возле Севастополя.
В Крыму прогремели сильные взрывы вечером 10 декабря в Симферополе, Севастополе и Джанкое.
Об этом сообщают местные паблики, передает ТСН.
В частности, звуки «хлопка» были слышны в районе Севастопольского аэропорта.
Оккупационные «власти» сообщили о срабатывании системы ПВО в Симферополе.
В то же время крымчане сообщают в Сети о звуках взрывов еще и в Саках, Бахчисарайском районе и ряде сел.
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Местные жители подтвердили информацию о том, что взрывы было слышно в нескольких населенных пунктах:
Симферополь, Битумное, Молодежное, Аграрное (в 40 км к северо-востоку от аэродрома);
Бахчисарайский район (в 20 км к востоку);
Саки (в 50 км к северу);
Винницкое (в 20 км к северу).
Отметим, в 8 км к северу от Севастополя расположена авиабаза «Бельбек» армии РФ.
От указанной точки до позиций ВСУ – около 300 км.
Согласно последним данным, ПВО армии РФ противостояло неизвестным летающим объектам в трех точках на оккупированных территориях
возле Севастополя в Бельбеке,
возле Джанкоя,
над Мелитополем.