Украинские партизаны раскрыли, кто стоит за масштабным пожаром казармы с «мобиками» РФ в Крыму 2 11.12.2022, 10:31

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Подпольщики пообещали обнародовать список ликвидированных оккупантов.

Украинские партизаны взяли на себя ответственность за пожар на российской военной базе во временно оккупированном Крым. Подпольщики пообещали продолжить свою работу.

«База мобилизованных армии РФ в смт. Советское в украинском Крыму - горит. Наши агенты сработали как по нотам», - говорится в сообщении движения «АТЕШ» в Тelegram.

Партизаны отметили, что долго работали над «проектом» и у них все получилось.

Кроме того, подпольщики сообщили, что у них есть список оккупантов, которые погибли в результате пожара, но список обнародуют позже.

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