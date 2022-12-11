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«Все разнесло»: оккупант в шоковом состоянии снял на видео место удара HIMARS в Мелитополе

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  • 11.12.2022, 10:45
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«Все разнесло»: оккупант в шоковом состоянии снял на видео место удара HIMARS в Мелитополе

Российский военный требует вколоть ему обезболивающее.

Вечером в субботу, 10 декабря, в оккупированном Мелитополе гремели мощные взрывы. Был нанесен удар по месту скопления оккупационной армии РФ.

Российский военный снял на видео последствия атаки. Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

О взрывах в восточной части города мелитопольские паблики начали писать около 7 вечера субботы.

Они отмечали высокую активность оккупантов и машин скорой помощи.

Вскоре информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. С его слов, под ударом оказалось здание Мелитопольской Христианской Церкви, которую российские войска захватили еще пару месяцев назад и превратили в «логово для своих сборищ».

Позже стало известно, что была атакована база отдыха, где располагались российские войска.

Вскоре в Сеть было слито видео с места происшествия. Его снял, предварительно, российский оккупант с сильным кавказским акцентом.

Он показал горящие обломки здания, тела погибших и раненых сослуживцев. Россиянин находился в шоковом состоянии.

«Вот живой! Вот еще живой, по-моему. Дайте обезбола! Здесь такое место было красивое! Все разнесло!» - говорил он за кадром.

Предварительно, работал по месту скопления оккупантов украинский HIMARS.

Ближе к полуночи мэр Федоров подвел итоги атаки. Ссылаясь на местные источники, он сообщил, что при ударе «поджарились» около 200 российских военных.

«Раненых орков везут в больницы Крыма, так как в мелитопольских уже нет мест. «Скорые» едут с разных частей Мелитополя - не только с восточной, где горит, а и из южной стороны Не всем оркам дорога в больницы. Некоторые «скорые» поворачивают к моргу. Как говорится, в добрый путь», - написал глава города.

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