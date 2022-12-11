ВСУ разгромили базу ЧВК «Вагнер» в гостинице Кадиевки 2 11.12.2022, 11:16

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Удар HIMARS снес здание с наемниками.

Вооруженные силы Украины продолжают успешно наносить потери армии страны-агрессора России. На этот раз украинские защитники «демилитаризовали» базу наемников ЧВК «Вагнер» в оккупированной захватчиками Кадиевке (Стаханов) в Луганской области.

Первые фото с места прилета появились в Telegram. ВСУ попали в гостиницу «Гостевой дом Жданова», где дислоцировались «вагнеровцы».

Известно, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате, здание полностью разрушено.

В то же время в «мэрии» города снова не раскрыли правду о прилете, хотя сообщили, что удар пришелся по центральной части города.

«Попадание было в частную гостиницу, она в районе центрального рынка. Сейчас она не работала. На месте уже работают спасатели, разбирают завалы», – цитируют росСМИ оккупантов.

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