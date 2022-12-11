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Украина подтвердила, что на базе «вагнеровцев» в Кадиевке произошел взрыв

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  • 11.12.2022, 16:36
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Украина подтвердила, что на базе «вагнеровцев» в Кадиевке произошел взрыв

Киев пошутил, что «враг курит там, где нужно».

В воскресенье, 11 декабря, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил информацию о том, что на базе «вагнеровцев» во временно оккупированной Кадиевке произошло «хлопок». Потери врага большие.

Об этом он сообщил в Telegram.

Ранее, российский проект Astra сообщил об ударе Сил обороны Украины по так называемому «гостевому доме Жданова» в Кадиевке Луганской области.

«Они все-таки прислушиваются к нашему президенту и курят там, где нужно. У них там состоялся «хлопок» - как раз там, где был штаб «вагнеровцев», - сказал Гайдай.

Он отмечает, что потери врага большие, однако, по его словам, могут стать еще больше, поскольку раненых нужно везти в Луганск, потому что на территории области не осталось медицинского оборудования.

«Россияне даже не скрывают, что там огромные потери, огромное количество находившихся там погибли. Мы понимаем, что медицина у них не на должном уровне. Я уверен, из тех, кому удалось выжить, 50% умрут до того, как им будет оказана медицинская помощь. Они в Луганской области украли оборудование, поэтому раненых нужно везти в Луганск, чтобы спасти, много не доезжают», — рассказал глава ОВА.

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