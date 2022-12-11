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«Ястребы», «Мстители» и «Охотники»: новые поставки оружия сделают преимущество ВСУ подавляющим

  • 11.12.2022, 20:24
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«Ястребы», «Мстители» и «Охотники»: новые поставки оружия сделают преимущество ВСУ подавляющим

Западная помощь Украине резко усилилась.

К девятому месяцу войны ситуация с западной военной помощью Украине изменилась кардинально. Еще весной союзники боялись представлять современное вооружение, опасаясь эскалации конфликта и попадания техники к ВС РФ. Но с начала ноября, после успехов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, западная помощь Украине резко усилилась — и количествено, но и качественно, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Вот новая техника, которую передают союзники, помимо HIMARS (по публикациям в западной прессе):

Немецкие зенитные самоходные установки типа «Гепард», высоко эффективные в поражении воздушных целей. Германия обучает украинцев и анонсировала предоставление новой партии весной 2023-го.

Британские вертолеты «Sea King», составляющие основу королевского военного-воздушного флота Его Величества. Украине передают борты, в том числе специализирующиеся на «охоте за подлодками».

Американские гаубицы М777 155 мм — в противовес российским 152-мм.

Камикадзе-дроны нескольких видов — количественно соизмеримы с полученными Москвой от Ирана.

Новые ПВО «NASAMS» (те самые, что стоят на защите Белого Дома), умеющие сбивать как дроны, так и вертолеты. Американцы провели обучение бойцов ВСУ в Норвегии, которая софинансировала предоставление систем.

Высокомобильные ПВО «Avenger» («Мститель»), крайне эффективные против дронов, с инфракрасным видением и лазерным наведением, запускающие такие же высокоточные «Стингеры».

ЗРК «Hawk» («Ястребы»)– следующее после «Стингеров» поколение. Первую партию этих американских ЗРК передала Украине Испания.

Дальше – больше. Весной 2023-го ВСУ получат бомбы малого диаметра GLSDB, запускаемые на расстояние до 150 километров, оснащенные активно используемым Пентагоном ракетным мотором М26.

Западные аналитики уже отмечают высокую частоту успешных операций ВСУ: «День в Украине стоит более чем месяца в Афганистане», — комментирует Камилла Гранд, эксперт в European Council on Foreign Relations.

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