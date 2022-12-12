Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля 12.12.2022, 9:35

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Спецслужбы прокомментировали слова Пескова.

Последние заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова свидетельствуют, что в Кремле и дальше надеются полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области

Об этом сообщает минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 8 декабря спикер президента России Дмитрий Песков переформулировал основные цели войны против Украины. Он сказал, что одной из главных целей России якобы является «защита жителей Донбасса и Юго-Востока Украины» и добавил, что у РФ «еще много работы» по захвату этих территорий.

Аналитики считают, что комментарии Пескова говорят о том, что текущие минимальные политические цели России в войне против Украины остаются неизменными. По всей видимости, Москва все еще стремится распространить контроль над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Пока же россияне отдают приоритет продвижению вглубь Донецкой области.

«Однако Россия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что российские военные сейчас способны сформировать эффективную ударную силу, способную захватить эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли добьются значительных операционных успехов в течение следующих нескольких месяцев», - пришли к выводу в разведке Британии.

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