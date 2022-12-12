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СМИ: Под Мелитополем взорвана база, где находились 150 оккупантов

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  • 12.12.2022, 13:17
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СМИ: Под Мелитополем взорвана база, где находились 150 оккупантов
иллюстрационное фото

Ранее о дерзкой атаке сообщали украинские разведчики.

В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе. На момент прилета там находилось порядка 150 военных РФ, сообщает РИА Мелитополь.

Кроме того, 11 декабря прошла удачная спецоперация по ликвидации вражеской базы на территории ООО Политехника в селе Пологи Запорожской области. О дерзкой атаке сообщали украинские разведчики.

Украинские разведчики подразделения ССО Бандерлоги вычислили место дислокации россиян и передали точные координаты украинским артиллеристам. Они метко и быстро отработали по указанному месту.

По предварительным данным уничтожено несколько единиц техники врага, десятки оккупантов погибли.

Генштаб официально не комментировал эту информацию.

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