СМИ: Под Мелитополем взорвана база, где находились 150 оккупантов 1 12.12.2022, 13:17

2,112

иллюстрационное фото

Ранее о дерзкой атаке сообщали украинские разведчики.

В селе Майское Мелитопольського района раздались взрывы в местной школе. На момент прилета там находилось порядка 150 военных РФ, сообщает РИА Мелитополь.

Кроме того, 11 декабря прошла удачная спецоперация по ликвидации вражеской базы на территории ООО Политехника в селе Пологи Запорожской области. О дерзкой атаке сообщали украинские разведчики.

Украинские разведчики подразделения ССО Бандерлоги вычислили место дислокации россиян и передали точные координаты украинским артиллеристам. Они метко и быстро отработали по указанному месту.

По предварительным данным уничтожено несколько единиц техники врага, десятки оккупантов погибли.

Генштаб официально не комментировал эту информацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».