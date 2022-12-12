Лукашенко: McDonald’s наш

Лукашенко: McDonald’s наш8
- 12.12.2022, 14:19
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Диктатор призвал национализировать покинувшие Беларусь компании.
Лукашенко заявил, что инвесторам западных компаний, которые покинули Беларусь, нужно «помахать рукой». Диктатор заявил, такие предприятия необходимо национализировать.
«Мы же договаривались. Уходят какие-то там украинские, польские или финские хозяева — люди остаются, технологии остаются, производство существует. <...> Какую смену собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева — до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализировано. Что мы еще ждем, какой смены собственника и как мы будем решать вопрос в правительстве по полгода, по году?!» — заявил Лукашенко.
Также в своей речи Лукашенко заявил, что предприятие McDonald’s «уже наше».
СМИ сообщают, что за бывшей сетью ресторанов быстрого питания в Беларуси будет присматривать близкий к диктатору олигарх Алексей Олексин.