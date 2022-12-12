Лукашенко: McDonald’s наш 8 12.12.2022, 14:19

3,878

Диктатор призвал национализировать покинувшие Беларусь компании.

Лукашенко заявил, что инвесторам западных компаний, которые покинули Беларусь, нужно «помахать рукой». Диктатор заявил, такие предприятия необходимо национализировать.

«Мы же договаривались. Уходят какие-то там украинские, польские или финские хозяева — люди остаются, технологии остаются, производство существует. <...> Какую смену собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева — до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализировано. Что мы еще ждем, какой смены собственника и как мы будем решать вопрос в правительстве по полгода, по году?!» — заявил Лукашенко.

Также в своей речи Лукашенко заявил, что предприятие McDonald’s «уже наше».

СМИ сообщают, что за бывшей сетью ресторанов быстрого питания в Беларуси будет присматривать близкий к диктатору олигарх Алексей Олексин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».