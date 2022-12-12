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В Украине ранен боец полка Калиновского

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  • 12.12.2022, 15:31
  • 3,320
В Украине ранен боец полка Калиновского

Его жизни ничего не угрожает.

На прошлой неделе был ранен боец батальона «Волат» из полка Калиновского, сообщает пресс-служба полка.

«Бойца госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Его соратники из батальона «Волат» продолжают успешно выполнять боевые задачи на одном из самых горячих направлений фронта», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на прошлой неделе в боевых задачах участвовали минометные подразделения батальона «Литвин».

Во время войны в Украине погибло уже более 15 белорусских бойцов.

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