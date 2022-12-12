В Херсонской области подорвали машину замглавы оккупационной администрации 12.12.2022, 21:36

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Виталий Булюк

Виталия Булюка доставили в больницу.

В Скадовске взорвали автомобиль первого вице-губернатора аннексированной Херсонской области Виталия Булюка. Его доставили в больницу. Водитель ставленника Кремля погиб на месте, сообщил пророссийский министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, передает «Интерфакс».

«По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — сказал он. Булюк находится «в состоянии средней тяжести». Ильмиев добавил, что чиновника отвезли в одну из больниц региона.

Однако, по словам украинского мэра Херсона Александра Яковлева, пострадавшего чиновника госпитализировали в Симферополь.

В украинском Скадовском горсовете рассказали, что взрыв произошел в 12:30 возле частного дома Булюка на улице Мариинской. После происшествия несколько кварталов вокруг и центр города были оцеплены. Силовики начали обыски и проверки документов. Сам Скадовск закрыли на въезд и на выезд. На пути к городу заблокировали весь транспорт: школьные автобусы, такси и частные автомобили.

Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов. Он является близким другом назначенного Москвой губернатора региона Владимира Сальдо и кумом бывшего зампреда Верховной Рады Украины Игоря Калетника. До начала войны Булюк был депутатом Херсонского областного совета от партии «Наш край» и более 5 лет возглавлял Херсонскую таможню.

В мае 2022 года Булюку заочно сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. В офисе генпрокурора Украины отмечали, что депутат помогал российским войскам захватить здание одного из горсоветов на территории региона.

9 ноября стало известно о смерти другого заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Пророссийские власти утверждали, что он разбился в ДТП, находясь в бронированном внедорожнике Lexus. Накануне своей гибели он анонсировал «скорую развязку» событий на херсонском направлении. Вечером после его смерти российские войска получили приказ оставить Херсон.

В реанимации оказывался и сам Сальдо. Его ввели в кому, а затем срочно отправили на лечение в Москву в начале августа. Следствие подозревало, что в отношении Сальдо примели «боевые отравляющие вещества». Сам он уверял, что резкое ухудшение самочувствия стало следствием перенесенного коронавируса.

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