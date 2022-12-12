США провели первое испытание боевого прототипа гиперзвуковой ракеты 3 12.12.2022, 21:47

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Испытания прошли успешно.

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress успешно выпустил первый боевой прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW у побережья Южной Калифорнии.

Об этом сообщает сайт базы ВВС США «Энглин».

Предыдущие тесты были сосредоточены на проверке производительности ее двигателя. После отделения от самолета ракета достигла гиперзвуковой скорости, что более чем в пять раз превышает скорость звука.

«Команда ARRW успешно спроектировала и испытала гиперзвуковую ракету воздушного базирования за пять лет», - заявил генерал Джейсон Бартоломеи.

Сообщается, что ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей. Этот проект пришел на смену авиационному варианту проекта гиперзвуковой крылатой ракеты HCSW.

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