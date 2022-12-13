ЕС отключит от евро банк «Роснефти» 13.12.2022, 3:07

Это включено в девятый пакет санкций.

Евросоюз продолжает опускать «валютный занавес» над финансовой системой России, где большинство крупных банков уже лишились иностранных корсчетов, позволяющих проводить операции в долларах и евро.

В девятый пакет санкций за вторжение в Украину ЕС включил блокирующие меры против Московского кредитного банка - 7-го в России по размеру активов и 9-го по объему вкладов физлиц.

Банк, крупным клиентом которого является «Роснефть», попадет в «черные списки» наряду с Дальневосточным банком и 169 компаниями, сообщает EUObserver со ссылкой на проект документа, который обсуждают главы МИД европейских стран.

Принадлежащий миллиардеру Роману Авдееву банк уже пять лет обслуживает крупнейшую нефтяную компанию России, которая в 2017 году перевела в МКБ операции обратного репо на 200 млрд рублей.

К 2019 году объем таких сделок в банке достиг 1 триллиона рублей и занял треть баланса МКБ. В рамках этих операций «Роснефть» привлекала валюту, используя в качестве обеспечения собственные рублевые облигации после того, как США и Евросоюз в 2014 году ограничили ее в долгосрочных заимствованиях на международных рынках. Госбанки не могли помочь в этом, так как сами оказались под ограничениями, и операции проводил банк ФК «Открытие», который, в свою очередь, получал доллары из золотовалютных резервов России. Но спустя три года таких операций банк оказался на грани банкротства и был национализирован за счет фонда санаций ЦБ РФ.

«Роснефть» перевела сделки из «Открытия» в МКБ, а также использовала банк в качестве организатора выпусков облигаций. Последнее такое размещение - на 15 млрд юаней — состоялось в середине сентября.

МКБ — один из последних крупных российских банков, не попавших под блокирующие санкции ЕС, отмечает Чарлз Лихфилд, замдиректора Центра геоэкономики Atlantic Council.

Наряду с Газпромбанком, получающим платежи за газ, он может копить валютные доходы за экспорт энергоносителей, указывает Лихфилд. За январь-ноябрь Россия получила 257 млрд долларов профицита торгового баланса, при этом объем валюты на счетах физлиц и корпораций в банковской системе рухнул на рекордные 69 млрд долларов.

Нефте- и газодоллары, вероятно, оседают на иностранных счетах в избежавших санкций банках, указывает Лихфилд, и это создает своего рода аналог внебалансовых резервов ЦБ, которые могут использоваться для поддержки экономики или управления курсом рубля.

Еще один не попавший под европейские санкции банк — Россельхозбанк. Однако он отключен от системы SWIFT. В ноябре в рамках переговоров по «зерновой сделке» российские дипломаты призывали переподключить РСХБ к SWIFT, но тщетно. Евросоюз пообещал всерьез рассмотреть российскую просьбу, но каких-либо действий не предпринял.

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