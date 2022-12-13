Уничтожение логистической артерии РФ под Мелитополем: появилось видео удара 13.12.2022, 8:17

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Блестящую операцию ВСУ показали во всех подробностях.

12 декабря украинский снаряд ударил по мосту под Мелитополем в Запорожской области. Событие подтверждают росвоенкоры, каким-то чудом оказавшиеся рядом с местом удара.

Информация обнародована в Telegram-канал «РИА Мелитополь».

Трансляцию с места чрезвычайной ситуации в Мелитополе ведет пропагандист из W*G*.

Мужчина спешит вперед, чтобы первым показать результат прилета пакета HIMARS.

Когда камера на мгновение останавливается, становится ясно, что полотно моста пока всего прогнулось.

Ожидая нового прилета HIMARS россиянин убегает.

Между тем в сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент пролета снарядов украинского РСЗО. Если часы на камере выставлены правильно, то событие произошло в 20:27.

В одном из предыдущих постов утверждалось, что удар нанесен по мосту, соединяющему Мелитополь и село Константиновку.

В то же время в сети появилось видео пуска ракет HIMARS. В сообщении не указано, конечно, где именно происходит пуск. Но зрелище действительно поражает.

Мост расположен на трассе, которая следует из Мелитополя в Бердянск. Расстояние до Бердянска по трассе – около 100 км.

Отметим, расстояние от моста возле Константиновки в Запорожской области до возможных позиций ВСУ – около 80 км.

Обновление

Следует отметить, что в одном из пабликов была проведена геолокация видео, снятого росвоенкором. Указывается точка 46,8421986, 35,4075918, расположенная в центре Мелитополи, а не на выезде возле Константиновки. Информация требует уточнения.

РосСМИ «РИА Новости» подтвердило взрыв на мосту между Мелитополем и Константиновкой. при этом россияне утверждают, что взрыв – следствие заложенной взрывчатки.

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