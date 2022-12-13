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Украинские пограничники готовятся к обострению ситуации на границе с Беларусью

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  • 13.12.2022, 11:58
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Украинские пограничники готовятся к обострению ситуации на границе с Беларусью

В настоящее время пограничники укрепляют районы от Волыни до Чернигова.

Украинские пограничники укрепляют весь промежуток границы с Беларусью, а также готовятся к различным вариантам развития событий, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

В настоящее время идет укрепление района границы от Волыни до Чернигова.

«Проводится инженерное обустройство, устанавливаются средства наблюдения и фиксации, чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем приграничье по ту сторону госграницы», — заявил Андрей Демченко.

Украина готовится к разному развитию событий, поскольку Россия через территорию соседней Беларуси продолжает совершать атаки.

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