Украинские пограничники готовятся к обострению ситуации на границе с Беларусью

Украинские пограничники готовятся к обострению ситуации на границе с Беларусью2
- 13.12.2022, 11:58
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В настоящее время пограничники укрепляют районы от Волыни до Чернигова.
Украинские пограничники укрепляют весь промежуток границы с Беларусью, а также готовятся к различным вариантам развития событий, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
В настоящее время идет укрепление района границы от Волыни до Чернигова.
«Проводится инженерное обустройство, устанавливаются средства наблюдения и фиксации, чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем приграничье по ту сторону госграницы», — заявил Андрей Демченко.
Украина готовится к разному развитию событий, поскольку Россия через территорию соседней Беларуси продолжает совершать атаки.