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Гайдай: Cотни «вагнеровцев» уничтожили еще до фронта

  • 13.12.2022, 13:01
Гайдай: Cотни «вагнеровцев» уничтожили еще до фронта
Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА рассказал о взрывах на российских базах.

За последние полторы недели сотни наемников российской частной кампании «Вагнер» погибли в Украине, так и не добравшись до передовой, заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире FreeДом.

Он подчеркнул, что ликвидация наемников в результате «хлопков» облегчает ведение боевых действий ВСУ, а также происходит деморализация среди оккупантов.

При этом многие мобилизованные с оккупированных территорий также пропали без вести, подчеркнул Гайдай.

«Хлопок» из-за курения у «вагнеровцев» происходит либо в штабах, либо в казармах. Для нас это отличная новость. Ведь сотни «вагнеровцев» за последние полторы недели погибли, даже не добравшись до линии фронта», – сказал глава Луганской ОВА.

Как пояснил Гайдай, захватчики понимают, что покоя им нет ни днем, ни ночью, даже если они достаточно глубоко в тылу временно оккупированной территории Украины.

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