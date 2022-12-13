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Четырех солигорчан осудили за «клевету на Лукашенко»

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  • 13.12.2022, 13:13
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Четырех солигорчан осудили за «клевету на Лукашенко»

Незаконный приговор вынесла судья Елена Мисник.

В Минском областном суде оглашен приговор четырем политзаключенным жителям Солигорщины, сообщают правозащитники. Судья Елена Мисник назначила по «протестным статьям» супругам Олегу и Татьяне Бирулям — по шесть лет колонии, тренеру Олегу Гаврилову — 10 лет колонии, Сергею Пасюку — пять с половиной лет колонии. 

Их задержали за распространение «протестных» газет еще 13 декабря 2021 года, но в ходе следствия список статей Уголовного кодекса, по которым их обвиняют, вырос до пяти. Уже на суде дело направляли на дополнительное следствие, во время проведения которого политзаключенных включили в «Перечень террористов».

Четырех политзаключенных осудили по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении Лукашенко), ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества), ч. 3 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды и розни), ч. 1 ст. 361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), ч. 1 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности).

Суд над политзаключенными начался 29 августа, но в скором времени дело отправили на дополнительное следствие. 16 сентября КГБ внес их в «Перечень террористов», хотя в обвинении не было «террористической статьи». 

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