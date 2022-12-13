Немецкий аналитик показал карту с «успехами» РФ под Бахмутом 1 13.12.2022, 13:46

5,408

ВСУ за это время освободили около 25 тысяч км2 в Харьковской и Херсонской области.

Бахмутское направление претендует на лидерскую позицию в рейтинге по самым масштабным потерям живой силы армии РФ.

Немецкий OSINT-аналитик Деф Мон в Twitter проанализировал ситуацию на самом «горячем» направлении в Донецкой области.

Он опубликовал карту сомнительных «успехов» российских оккупантов в продвижении.

На этих изображениях показан прогресс войск РФ в районе Бахмута за последние 3 месяца.

За это время оккупанты «захватили несколько сел и лесопосадок, продвинулись на 3-5 км и потеряли десятки тысяч военных».

Первая карта содержит позиции врага на 31 августа, а вторая учитывает последние данные от 11 декабря.

«Пока российские войска отвоевывали 10 километров южнее Бахмута, ВСУ освободили где-то около 25 000 км2 в Харьковской и Херсонской области», - добавляет Мон.

Сообщалось, что после 8 месяцев штурма россияне так и не сумели взять Бахмут.

На его приступ брошены лучшие силы во главе с ЧВК «Вагнер», но вместо успеха окрестности города завалены телами оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».