Белорусы - Лукашенко: Скоро последний бизнес из страны сделает ноги 5 13.12.2022, 13:48

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Заявления диктатора о западных компаниях возмутили белорусов.

Вчера Лукашенко заявил, что инвесторам западных компаний, которые покинули Беларусь, нужно «помахать рукой». По его мнению, такие предприятия необходимо национализировать. Также в своей речи Лукашенко заявил, что предприятие McDonald’s «уже наше».

Читателей сайта Charter97.org возмутили слова диктатора. Приводим их комментарии:

«Только красть и умеешь».

«Ну и что?Теперь бывшие хозяева подадут в Европейский суд, а он присудит компенсировать убытки за счет белорусских денег на европейских счетах. Молодец! «Гениальный стратег».

«Так быдло больше ничего не умеет, только красть и в партере у Кремля деньги вымаливать».

«В Зимбабве тоже так говорили».

«Оригинальный способ, однако, привлекать инвесторов, национализируя предприятия предыдущих инвесторов».

«Интересно, через какое время мы услышим вой и скулеж, когда последуют ответные меры. Или это чудо привыкло играть в одни ворота, как со своими халдеями в хоккей?».

«Так это наоборот хорошо, чем быстрее все разрушат, тем скорее придет конец режиму. Радуйтесь люди».

«Скоро бульбафюрер всю страну развалит, последний бизнес из страны сделает ноги».

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