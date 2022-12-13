Литва продлила действие режима ЧП на границе с Беларусью 13.12.2022, 14:10

Решение будет действовать до 16 марта 2024 года.

Литовский Сейм продлил чрезвычайное положение на границах с Беларусью и Россией. Также режим ЧП продлен на международных пунктах пропуска внутри страны. За проголосовали 70 литовских парламентариев, против выступил 21, а 29 — воздержались.

Сообщается, что чрезвычайное положение продлено до 16 марта 2024 года. Срок его действия заканчивался 16 декабря.

Как писал сайт Charter97.org, Сейм Литвы призвал создать трибунал по расследованию преступлений Лукашенко.

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