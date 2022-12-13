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Лукашенко заявил, что будет заниматься строительством заборов и туалетов

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  • 13.12.2022, 14:38
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Лукашенко заявил, что будет заниматься строительством заборов и туалетов

Диктатор очертил круг своих обязанностей.

Лукашенко обсудил функции «всебелорусского народного собрания».

Присутствующие на совещании подвели итоги «общественного обсуждения» закона «О всебелорусском народном собрании».

«В целях усиления особого статуса ВНС и четкого разграничения компетенций выделена отдельная статья четыре о том, что ВНС не вправе подменять государственные органы, выполнять их функции, а также вмешиваться в их деятельность», — доложила одна из участник совещания.

«Я извиняюсь, Светлана, еще раз перебью, — прервал выступление Лукашенко. — Это очень важное положение. Где ВНС не вмешивается и занимается своими вопросами. Но надо вбить всем нам в мозги, что не надо бежать во «всебелорусское народное собрание» и загружать его вопросами строительства домов, заборов, крыш и туалетов. Это не функция [ВНС]. А вот в эти заборы и крыши вмешиваться, даже инициативно, не следует. Для этого будут и местные органы власти, правительство, президент. Они должны решать свои вопросы», — заявил Лукашенко.

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