В Беларуси назначен новый министр иностранных дел 5 13.12.2022, 14:42

5,018

Сергей Алейник

Также стало известно, кто возглавит белорусские ВВС и войска ПВО.

Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра, сообщила БелТА.

Также Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации.

Что известно о новом министре иностранных дел

Сергей Алейник кончил в 1986 году Минский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «немецкий и английский языки», в 1993 году Дипломатическую академию в Вене по специальности «международные отношения». Владеет немецким и английским языками.

В 1992 году принят на дипломатическую службу Республики Беларусь.

В 1994—1995 гг. занимал должность заместителя начальника отдела государственного протокола службы государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

В 1995 стал консулом Генерального консульства Республики Беларусь в Гааге (Королевство Нидерландов).

С 1996 по 1999 — временный поверенный в делах Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, а также постоянный представитель Республики Беларусь в Организации по запрещению химического оружия.

В 1999 он возглавил службу государственного протокола белорусского МИД.

С ноября 2002 года по январь 2009 года — постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также посол при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству.

Заместителем министра иностранных дел Алейник стал в 2009 году.

В 2013-м был послом в Великобритании и Ирландии по совместительству.

В последнее время работал первым заместителем Макея.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея. Министр иностранных дел умер на фоне появившейся информации, что Кремль готовится заменить Лукашенко. Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».