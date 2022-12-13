Археологи нашли древнюю обсерваторию ацтеков 1 13.12.2022, 14:56

Древние жители Мексики использовали ее для улучшения сельского хозяйства.

Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы. Как оказалось, для этого они использовали обсерватории. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Население Мексиканского бассейна до прихода испанцев было очень многочисленным. Чтобы прокормить такое количество людей, требовалось эффективно вести сельское хозяйство и четко отслеживать смену времен года.

Ученые считают, что для этого ацтеки использовали в качестве своеобразной солнечной обсерватории местные горы – они с определенной точки отслеживали восход солнца над вершинами Сьерра-Невады.

В качестве такой обсерватории использовали гору Тлалок, которая упоминалась в исторических хрониках. На ее вершине располагалось сооружение в виде длинной насыпи.

Астрономические компьютерные модели показали, что место основания насыпи совпадает с точкой восхода солнца 23-24 февраля – на эту дату по мексиканскому календарю выпадало начало нового года.

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