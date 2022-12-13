В Украине ликвидирован очередной российский подполковник 13.12.2022, 15:22

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В 2014 году он возглавлял батальон «Хулиган» из «ЛНР».

В Украине ликвидирован российский оккупант в звании подполковника - Денис Иванович Кудрин (позывной Хулиган) 1982 года, уроженец и житель города Короча Белгородской области РФ.

Об этом сообщил блоггер из оккупированного Донецка Necro Mancer.

О его участии во вторжении в Украину в 2022-м даже в большой статье сказано очень мало: он погиб еще седьмого марта, причем семья узнала об этом только спустя несколько месяцев.

Зато очень много внимания уделено участию Кудрина в гибридном вторжении РФ в Украину, которое началось в 2014 году. Тогда он возглавил батальон «Хулиган» квазиобразования «ЛНР», активно участвовавшего в боях в районе трассы Бахмутка.

Уроженец Белгородщины подполковник Кудрин Денис Иванович 1982 г.р. по кличке "Хулиган" зажигал на Луганщине ещё в 2014, а в 2022 его опять потянуло на место преступления. В этот раз вернуться вышло только в цинке https://t.co/Z6YZymL3av https://t.co/Q61R3XVOey #роа #груз200 pic.twitter.com/qCr5o0q0PD — Necro Mancer (@666_mancer) December 12, 2022

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