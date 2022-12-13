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Протестующие в монгольском Улан-Баторе установили на площади юрты

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  • 13.12.2022, 15:36
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Протестующие в монгольском Улан-Баторе установили на площади юрты
фото: IKON

Акции протеста продолжаются уже восемь дней.

На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии Улан-Баторе установили юрты для протестующих.

Многотысячная акция протеста продолжается с 5 декабря.

Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.

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