Протестующие в монгольском Улан-Баторе установили на площади юрты

Протестующие в монгольском Улан-Баторе установили на площади юрты1
- 13.12.2022, 15:36
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Акции протеста продолжаются уже восемь дней.
На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии Улан-Баторе установили юрты для протестующих.
Многотысячная акция протеста продолжается с 5 декабря.
Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.