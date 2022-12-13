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Задержан зампредседателя правления Белагропромбанка Виталий Крук

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  • 13.12.2022, 15:39
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Задержан зампредседателя правления Белагропромбанка Виталий Крук
Виталий Крук

Банковская система трещит по швам.

Как стало известно «Нашай Ніве», недавно (конкретный день неизвестен) на рабочем месте был задержан Виталий Крук — заместитель председателя правления Белагропромбанка.

Эту информацию журналистам сообщили два не связанных между собой источника.

Приоритетная версия задержания, циркулирующая в коллективе, — якобы созданная Круком схема, по которой победителями рекламной игры банка «Юбилейный урожай призов» становились близкие к банкиру люди.

Задержание Крука по времени совпало с выходом из СИЗО бывшего председателя и вице-председателя Белагропромбанка Владимира Подковырова, которого задерживали в начале 2021-го.

Также известно о задержании некоторых близких Круку людей.

Топ-призами в «Юбилейном урожае призов» были квартиры и машины. Участвовать в игре могли только вкладчики банка.

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