Задержан зампредседателя правления Белагропромбанка Виталий Крук 5 13.12.2022, 15:39

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Виталий Крук

Банковская система трещит по швам.

Как стало известно «Нашай Ніве», недавно (конкретный день неизвестен) на рабочем месте был задержан Виталий Крук — заместитель председателя правления Белагропромбанка.

Эту информацию журналистам сообщили два не связанных между собой источника.

Приоритетная версия задержания, циркулирующая в коллективе, — якобы созданная Круком схема, по которой победителями рекламной игры банка «Юбилейный урожай призов» становились близкие к банкиру люди.

Задержание Крука по времени совпало с выходом из СИЗО бывшего председателя и вице-председателя Белагропромбанка Владимира Подковырова, которого задерживали в начале 2021-го.

Также известно о задержании некоторых близких Круку людей.

Топ-призами в «Юбилейном урожае призов» были квартиры и машины. Участвовать в игре могли только вкладчики банка.

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