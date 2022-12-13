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«60% — аватары»: российские мобилизованные постоянно пьянствуют, теряя оружие и снаряжение

  • 13.12.2022, 15:52
  • 4,514
«60% — аватары»: российские мобилизованные постоянно пьянствуют, теряя оружие и снаряжение

Перехвачен очередной разговор оккупантов.

Российские оккупанты, проходящие подготовку на полигонах в РФ, жалуются на холод, из-за которого большая часть солдат постоянно пьянствует.

Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого во вторник, 13 декабря, обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Мерзнем, короче. Тренируемся, стрелковые ячейки… Окапываемся в -15!.. У нас 60% «аватары» (пьяные — ред.) ходят. На полигоне теряют автоматы, каски и магазины», — признался мобилизованный россиянин.

О пьянстве российских солдат свидетельствуют и видео, которые регулярно появляются в соцсетях.

На одной из них военные после употребления алкоголя в одном из кафе в Югре устроили массовую драку с местными жителями.

На еще одном мобилизованных россиян избили уже контрактники, которым надоело их постоянное пьянство.

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