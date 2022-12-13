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The Times: Британские морпехи принимали участие в секретных операциях в Украине

  • 13.12.2022, 18:47
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The Times: Британские морпехи принимали участие в секретных операциях в Украине
иллюстрационное фото

Британский генерал раскрыл детали.

Британский генерал-лейтенант Роберт Магован в интервью The Times заявил, что Королевская морская пехота поддерживала «незаметные операции в Украине» в «чрезвычайно чувствительной обстановке».

Он описал, как 350 морских пехотинцев были отправлены для сопровождения дипломатов британского посольства в начале этого года. Коммандос вернулись в Киев в апреле для защиты посольства, поскольку Великобритания стремилась восстановить дипломатическое присутствие в стране.

Министерство обороны Великобритании ранее признало присутствие коммандос, но военные впервые говорят, что британские силы также принимали участие в спецоперациях на территории Украины.

«В январе этого года 45-ое подразделение коммандос было переброшено в кратчайшие сроки из расположения для эвакуации британского посольства из Киева в Польшу», — сказал Магован.

«Затем в апреле они вернулись в страну, чтобы восстановить работу дипломатической миссии и обеспечить защиту персонала. На обоих этапах коммандос поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска».

Помимо проведения спецопераций в Украине, Магован похвалил морских пехотинцев за их участие в обучении вооруженных сил страны.

«Этим летом мы активно участвовали в обучении сотен украинских военнослужащих. Мы также планируем обучать украинских морских пехотинцев», — сказал Магован..

Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты важнейших украинских министерств. Специалисты работают удаленно от имени британского правительства, чтобы предотвратить атаки.

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