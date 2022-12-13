ЕС согласился дать Боснии и Герцеговине статус кандидата
- 13.12.2022, 23:11
Официальное решение о присвоении Боснии и Герцоговины такого статуса примут на саммите 15 декабря.
Министры стран ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе рекомендовали предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Ожидается, что официальное решение о присвоении Боснии и Герцоговины такого статуса главы государств и правительств Евросоюза примут на саммите в Брюсселе 15 декабря.
Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, чья страна в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, заявил, что государства — члены организации «посылают решительный сигнал о своей приверженности расширению ЕС».