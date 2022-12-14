ВСУ разгромили ударную группировку РФ, рвавшуюся к Лиману 1 14.12.2022, 8:15

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Гвардейские части оккупантов понесли критические потери и ушли в оборону.

Ударная группа ВС РФ, которая пыталась прорваться к освобожденному Лиману с востока, разгромлена. Планы командования ВС РФ о прорыве к Лиману через Торское и Заречное провалились. Российская ударная тактическая группировка на этом участке была разбита ВСУ и перешла к вынужденной обороне.

Такой информацией поделился в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

«Все. Бобик сдох… Согласно докладам тамошних российских командиров, их контратаки привели лишь к тому, что передовые подразделения понесли «потери, критически повлиявшие на уровень боеспособности», - рассказал Машовец.

По его данным, в группировку входили 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, 488-й и 254-й гвардейские мотострелковые полки ВС РФ, а также несколько рот луганских «мобиков».

В целом, со слов Машовца, на Луганщине, точнее, на Старобельском направлении оккупанты уже не в состоянии постоянно находиться в режиме лобовых контратак, он выдыхается в связи с тяжелыми потерями. «А я предупреждал, что будет «больно и бессмысленно», - констатировал военный эксперт.

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