закрыть
14 декабря 2022, среда, 8:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили ударную группировку РФ, рвавшуюся к Лиману

1
  • 14.12.2022, 8:15
  • 4,106
ВСУ разгромили ударную группировку РФ, рвавшуюся к Лиману

Гвардейские части оккупантов понесли критические потери и ушли в оборону.

Ударная группа ВС РФ, которая пыталась прорваться к освобожденному Лиману с востока, разгромлена. Планы командования ВС РФ о прорыве к Лиману через Торское и Заречное провалились. Российская ударная тактическая группировка на этом участке была разбита ВСУ и перешла к вынужденной обороне.

Такой информацией поделился в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

«Все. Бобик сдох… Согласно докладам тамошних российских командиров, их контратаки привели лишь к тому, что передовые подразделения понесли «потери, критически повлиявшие на уровень боеспособности», - рассказал Машовец.

По его данным, в группировку входили 144-я гвардейская мотострелковая дивизия, 488-й и 254-й гвардейские мотострелковые полки ВС РФ, а также несколько рот луганских «мобиков».

В целом, со слов Машовца, на Луганщине, точнее, на Старобельском направлении оккупанты уже не в состоянии постоянно находиться в режиме лобовых контратак, он выдыхается в связи с тяжелыми потерями. «А я предупреждал, что будет «больно и бессмысленно», - констатировал военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип