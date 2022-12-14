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За спиной Путина идут серьезные переговоры

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  • Владимир Огрызко, «Новое время»
  • 14.12.2022, 8:19
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За спиной Путина идут серьезные переговоры

Кремлевский «Титаник» приближается к айсбергу.

Мне сейчас кажется, что 24 февраля Россия повторила то, что произошло однажды в Саутгемптоне, когда в свой первый и последний рейс вышел Титаник и лег на курс на свой айсберг. Россия 24 февраля взяла курс на свой айсберг — Украину. И если Титаник развалился на две части (как писали очевидцы), то сегодня вопрос в том, на сколько частей развалится РФ.

Этого мы не можем спрогнозировать, но уже сейчас должны думать о том, что произойдет именно после этого развала.

Продолжая аналогию с Титаником, все происходящее в Москве — разговоры о Пригожине, о какой-то параллельной армии, о Кадырове, об отмене этой большой итоговой пресс-конференции — напоминают беспорядочную борьбу команды, которая уже знает, что корабль обречен, за его живучесть. Но ясно одно, что это никакого эффекта не дает и не может дать. Поэтому давайте эту «мышиную возню», происходящую в России, рассматривать сквозь призму стратегических вещей.

Мне кажется, что мы, украинцы, сегодня должны навязывать нашим западным партнерам очень простое мнение: давайте мыслить стратегически, с перспективой, поднимемся над этой «мышиной возней» и будем действовать, как думать дальше. Кстати, вопрос к нашим партнерам на Западе — а почему вы полагаете, что Россия должна оставаться такой же колонией, как сегодня?

РФ — очень пестрая страна, это винегрет из множества разных народов. Почему одни из этих народов имеют право на собственное государство, а другие нет. Почему народы Дагестана не имеют права иметь свое собственное государство? Почему это право не имеют якуты или эвенки? К сожалению, на Западе на это пока не хотят обращать внимания. Возятся в вещах нужных, но мелких. Безусловно, санкции, рестрикции на все возможности России нужны, но чтобы не получилось так, что все разведут руками и скажут: «Господи, мы же не ожидали, что Россия развалится. Не думали, что все так быстро пойдет. Не думали, что начнется гражданская война в РФ, когда все будут воевать против всех, и что мы будем теперь делать?!».

Надо уже сейчас думать о разных вариантах того, что произойдет после победы Украины. В нашей победе уже не сомневается даже путинская фашистская хунта.

Вот президент США Буш-старший в Киеве за три недели до развала СССР призвал украинцев к тому, чтобы они оставались в этой колонии. Ну и что? Да и госпожа Маргарет Тэтчер призвала. А что они могли сделать против объективного хода истории? Был обречен СССР не потому, что кто-то хотел его развалить, а потому, что вышел на финишную прямую своего развития. То же самое мы сегодня наблюдаем в РФ: она уже заканчивается в той форме, в которой существует эти последние 30 лет. В 1991 году развал империи произошел не до конца. Этот процесс должен в конечном итоге когда-нибудь произойти. Вот сейчас Путин ускорил процесс доразвала недоразваленной империи.

Буш-старший в 1991 году своим примером подтвердил, что его аналитики, разведсистема не сработали. Так же, как не сработали они и перед войной, которую начала Россия 24 февраля. Поэтому я и говорю, что сейчас главной задачей аналитиков цивилизованного мира должна стать разработка, по меньшей мере, нескольких вариантов развития событий.

Запад уже дал четкий сигнал тем людям в окружении Путина, которые на сегодняшний день чрезвычайно много потеряли. Но у них еще остаются некоторые возможности. Эти люди очень хотели бы вернуться к своей замечательной жизни на Западе в обмен на определенные уступки, и эти уступки должны быть прописаны и продиктованы этим самым коллективным Западом тому, что останется после поражения России в войне. Мне кажется, что это самый оптимальный вариант, который сегодня на столе. Надеяться, что отступит Путин, не стоит. Российский царь не может проигрывать. Это код, записанный в сознании населения РФ: если царь проиграет, то нам нужен другой царь. Прежнего царя выносят ногами вперед или он внезапно почему-то умирает. Это Путин отлично понимает.

Поэтому он будет идти до последнего российского солдата и будет уничтожать Россию до последней тонны нефти и кубометра газа. Поэтому те люди, которые еще о чем-то думают, в основном (исходя из собственных интересов, далеко не русских), но то, что может помочь им удержаться у власти, далее грабить Россию (или то, что от нее останется), но неплохо жить на Западе, вот для них такой сигнал вполне очевиден. И мне кажется, уже не одну неделю и месяц продолжаются очень серьезные переговоры о том, как это все должно завершиться.

Владимир Огрызко, «Новое время»

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