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Из Витебска к украинской границе прибыл эшелон с военной техникой

  • 14.12.2022, 9:02
  • 5,766
Из Витебска к украинской границе прибыл эшелон с военной техникой
иллюстрационное фото

Разгрузку состава начали сегодня ночью в Бресте.

Воинский эшелон, отправленный со станции Витебск (13 декабря в 03:58), прибыл на станцию назначения (Брест-Восточный) 13 декабря в 21:05.

Об этом сообщает «Белорусское сообщество железнодорожников».

Время в пути следования составило 17 часов 7 минут.

Расформирование поезда и начало мероприятий по подготовке к выгрузке воинской техники с вагонов-платформ начато 14 декабря в 00:18.

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