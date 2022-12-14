Из Витебска к украинской границе прибыл эшелон с военной техникой
- 14.12.2022, 9:02
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Разгрузку состава начали сегодня ночью в Бресте.
Воинский эшелон, отправленный со станции Витебск (13 декабря в 03:58), прибыл на станцию назначения (Брест-Восточный) 13 декабря в 21:05.
Об этом сообщает «Белорусское сообщество железнодорожников».
Время в пути следования составило 17 часов 7 минут.
Расформирование поезда и начало мероприятий по подготовке к выгрузке воинской техники с вагонов-платформ начато 14 декабря в 00:18.