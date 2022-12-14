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Взрывы на берегу Черного моря: ВСУ разгромили базы РФ в Скадовске и Лазурном

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  • 14.12.2022, 10:28
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Взрывы на берегу Черного моря: ВСУ разгромили базы РФ в Скадовске и Лазурном
иллюстрационное фото

Поражены большие скопления живой силы врага.

Во временно оккупированных Скадовске и Лазурном Херсонской области – ночные «фейерверки»: предварительно, ВСУ накрыли огнем базы отдыха, где расквартировались российские военные и херсонские коллаборанты.

О громких взрывах в курортном Скадовске, прозвучавших около 23:00 13 декабря, сообщило «Общественное Херсон».

По информации херсонских телеграмм-каналов, громко также было в соседнем поселке Лазурное. Этот населенный пункт «хлопок» посетил по меньшей мере дважды за ночь. Предварительно сообщается о поражении места, где было зафиксировано большое скопление живой силы врага.

Как отмечает автор канала «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны Юга, речь идет о санатории «Чайка». Судя по активности карет скорой помощи, которые помчались на место после взрыва, речь идет о существенном количестве «200-х» и «300-х» оккупантов.

«Чайка» – рассчитанный на 400 койкомест современный санаторно-курортный комплекс на первой линии побережья Черного моря, расположенный в поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области вблизи национального природного парка «Джарылгацкий».

В июле на территорию комплекса уже прилетали украинские ракеты, поскольку противник обустроил на базе отдыха склад боеприпасов, штаб и казармы. С территории Скадовского района захватчики продолжают «кошмарить» деоккупированный правый берег Херсонщины.

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