Более ста раненых: ВСУ ударили по складу оккупантов в Запорожской области 14.12.2022, 11:25

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Украинский Генштаб рассказал об успешных

Генштаб ВСУ рассказал об успешном ударе по российскому складу боеприпасов в Запорожской области. Сообщается о ста раненых оккупантах. Также ВСУ ликвидировали 15 российских захватчиков недалеко от Новоайдара в Луганской области.

«В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области, уничтожено более 15 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов», - говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки подразделения ракетный войск и артиллерии поразили два пункта и четыре района, где был сосредоточен личный состав оккупантов.

Как писал сайт Charter97.org, во временно оккупированных Скадовске и Лазурном Херсонской области прогремели взрывы на базах РФ.

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