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NYT назвало следующий фронт наступления ВСУ

  • 14.12.2022, 11:35
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NYT назвало следующий фронт наступления ВСУ

Российские войска будут отброшены за Крымский перешеек.

Мелитополь Запорожской области может стать следующим фронтом наступления Вооруженных сил Украины.

«Мелитополь известен как ворота в Крым - из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей Россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины», — пишет издание New York Times.

Журналисты отмечают, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом, и восстановление контроля над ним может помочь Украине вернуть себе не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской. Отбросив российские войска «обратно в Крым».

Также подчеркивается, что освобождение Мелитополя - «сложная задача». Во-первых, ближайшие украинские позиции находятся от города в 65 километрах. Во-вторых, россияне наращивают военное присутствие в этом регионе.

По словам мэра Ивана Федорова, заключенных заставляют рыть окопы вокруг Мелитополя - россияне город готовят к обороне.

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