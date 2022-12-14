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Украинские десантники зачистили позиции оккупантов под Бахмутом

  • 14.12.2022, 14:13
  • 3,358
Украинские десантники зачистили позиции оккупантов под Бахмутом

Уничтожено около десятка захватчиков.

Воины 71-й егерской бригады разгромили и заняли вражеские позиции под Бахмутом Донецкой области.

Видео опубликовали на ютуб-канале командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем.

Затем на вражеские позиции зашли десантники. Они окончательно сломили сопротивление российских оккупантов. В общем, было уничтожено около десятка захватчиков.

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