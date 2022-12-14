Косово официально запросило членства в ЕС 14.12.2022, 18:55

Заявление подписало руководство государства.

Республика Косово официально подала заявку с просьбой о приеме ее в состав Евросоюза. Соответствующий документ подписали президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и председатель парламента Глаук Коньюфкa в среду, 14 декабря, в Приштине, пишет «Немецкая волна».

Эксперты отмечают, что для самого молодого государства Европы это скорее символический акт, поскольку возможные сроки приема в ЕС государства, получившего независимость в 2008 году, даже не предвидятся. Формально у Косово есть лишь перспектива вступления в ЕC. В настоящее время не обсуждается даже возможность предоставления Косово статуса кандидата в члены ЕС.

Главным препятствием для скорого присоединения Косово к Евросоюзу является то, что его независимость не признают пять членов ЕС — Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр.

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